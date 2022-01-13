Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: травмирован боец

Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что наши военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное "Минском" вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - подчеркнули в штабе ООС.
Напомним, что 11 января боевики обстреляли Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб украинский воин.