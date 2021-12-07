Боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе

С начала суток 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Так, один из вражеских обстрелов был совершен в направлении Майорска. Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Новоалександровки пророссийские наемники произвели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Пивденного оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.