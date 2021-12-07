Боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе
С начала суток 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, один из вражеских обстрелов был совершен в направлении Майорска. Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Новоалександровки пророссийские наемники произвели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Пивденного оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 6 декабря, боевики пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.