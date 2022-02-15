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Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Вторник 15 февраля 2022 17:36
Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 15 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Один из вражеских обстрелов был совершен в сторону Катериновки. Оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко Ореховое боевики обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе добавили, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС контролируемая.

Напомним, за минувшие сутки, 14 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения.

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