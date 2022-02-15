Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Во вторник, 15 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Один из вражеских обстрелов был совершен в сторону Катериновки. Оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко Ореховое боевики обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. В штабе добавили, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС контролируемая.