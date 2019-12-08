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Боевики трижды нарушили "тишину" на Донецком направлении

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 13:24
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донецком направлении
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупанты били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

С начала воскресенья, 8 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Так, после полуночи российско-оккупационные войска из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Марьинки, а позже из аналогичного вооружения были обстреляны позиции возле Широкино.

Утром под огонь крупнокалиберных пулеметов боевиков попали украинские военные в районе населенного пункта Павлополь. Обстрел произошел около 9-ти часов утра.

"С начала суток боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 7 декабря, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный, еще двое защитников получили ранения, а один - боевую травму. Оккупанты в течение дня 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное вооружение.

Кроме того, по данным Генерального управления разведки, на оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

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