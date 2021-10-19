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Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение

Автор: Валерия Полищук

Вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом один раз российские наемники открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Авдеевки. Оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

При этом в сторону Зайцевого пророссийские войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, украинские позиции возле Гранитного боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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