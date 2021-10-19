Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

При цьому в бік Зайцевого проросійські війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, українські позиції біля Гранітного бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм.

В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.