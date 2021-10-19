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Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння

Автор: Валерія Поліщук

Збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому один раз російські найманці відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

При цьому в бік Зайцевого проросійські війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, українські позиції біля Гранітного бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм.

В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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