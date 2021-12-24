Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Військові відповідали на обстріли
У п'ятницю, 24 грудня, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Один з ворожих обстрілів був проведений в напрямку Новозванівки. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, у бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 грудня, окупанти тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.