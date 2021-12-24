Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Військові відповідали на обстріли

У п'ятницю, 24 грудня, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Один з ворожих обстрілів був проведений в напрямку Новозванівки. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, у бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.