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Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Військові відповідали на обстріли

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Донбас, П'ятниця 24 грудня 2021 17:15
Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Військові відповідали на обстріли Фото: бойовики на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 грудня, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Один з ворожих обстрілів був проведений в напрямку Новозванівки. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, у бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 грудня, окупанти тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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