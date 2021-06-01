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Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 1 июня, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новгородское. Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе населенного пункта Пески боевики применяли стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.

Напомним, за минувшие сутки, 31 мая, боевики десять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты совершили дистанционное минирование и один пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, украинская разведка заявляла, что пророссийские боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят минометные обстрелы позиций подразделений ООС.

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