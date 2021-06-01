Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Новгородське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також в районі населеного пункту Піски бойовики застосовували стрілецьку зброю.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовими.