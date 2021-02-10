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Боевики три раза обстреляли украинские позиции, силы ООС открывали ответный огонь

Автор: Артур Родивилов

Во вторник, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

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В частности, возле Богдановки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия. Также поблизости Шумов противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы боевиков украинские защитники оказывали адекватный ответ.

Боевых потерь среди наших воинов нет. С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 8 февраля боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе.

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