Боевики три раза обстреливали позиции ООС на Донбассе: ранены двое военных

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один из которых - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открывали огонь в районе населенного пункта Новозвановка из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки российские наемники дважды обстреляли позиции ООС. Они применяли противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Им оказана первичная медицинская помощь. Они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали огонь, чтобы вынудить противника прекратить нарушать режим "тишины". При этом силы ООС не применяли запрещенные минскими договоренностями вооружения.