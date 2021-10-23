Бойовики три рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі: поранено двох військових

"З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовики відкривали вогонь в районі населеного пункту Новозванівка з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новогригорівки російські найманці двічі обстріляли позиції ООС. Вони застосовували протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Їм надана первинна медична допомога. Вони евакуйовані до лікувального закладу. Стан здоров'я обох - задовільний.

На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь, щоб змусити противника припинити порушувати режим "тиші". При цьому сили ООС не застосовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.