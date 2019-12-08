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Бойовики три рази порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 18:19
Бойовики три рази порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 8 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, всі обстріл укріплень українських захисників були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Мар'їнки і Широкіно і у Павлополя.

"протягом поточної доби, 8 грудня, втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на окуповану територію Донбасу з РФ прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи і підрозділи спецпризначення.

Крім того, 7 грудня на Донбасі бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

Бойовики тричі порушили "тишу" на Донецькому напрямку На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені
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