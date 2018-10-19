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Бойовики на Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для військових полігонів, - ГУР

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 13:30
Фото: бойовики на Донбасі (gennadiydubovoy.livejournal.com)
Фото: бойовики на Донбасі (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Командування бойовиків на Донбасі нарощує масштаби бойової підготовки "армійських корпусів"

Бойовики на окупованому Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для військових полігонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

Як зазначив представник оборонного відомства, за даними Головного управління розвідки, командування бойовиків на Донбасі нарощує масштаби бойової підготовки "армійських корпусів". Зокрема, передбачається здійснювати підготовку на постійній основі і це потребує додаткових територій для розміщення військових і тренування.

"Противник збільшує кількість та розширює площу районів дислокації об’єктів навчальної та матеріально-технічної бази на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. З початку жовтня "органами влади" у місцевого населення та бюджетних установ вилучено земельні ділянки загальною площею близько 40 га для використання їх у якості військових полігонів російсько-окупаційних військ", - повідомив Праута.

Як зазначили у Міноборони, відповідні дії бойовиків викликали численні прояви обурення та зростання протестних настроїв місцевого населення проти окупаційного режиму РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів поранення отримав один український військовий.

Додамо, вчора президент Росії Володимир Путін заявив, що розраховує на те, що йому вдасться вибудовувати відносини і домовлятися з новим керівництвом України.

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