Бойовики "Талібану" атакували стратегічно важливе місто в Афганістані

Бойовиків згодом обстріляли з вертольотів і безпілотників

Озброєні бойовики ісламістського руху "Талібан" у п'ятницю вранці атакували стратегічно важливе місто Газні в центральному Афганістані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначено, що бойовики захопили деякі райони городу, але потім вони були обстріляні з допомогою американських вертольотів і безпілотників.

"Напад талібів на Газні, стратегічно важливе місто на шляху між Кабулом і півднем Афганістану, стався вранці в п'ятницю і продемонстрував силу Талібану в регіоні", - відзначає агентство.

Зазначено, що бойовики зайняли окремі частини міста, але згодом за допомогою американських вертольотів і безпілотників їх обстріляли.

Близько 150 талібів були вбиті або поранені. Про втрати серед урядових сил і цивільних поки ще точної інформації немає.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, в результаті атаки терориста-смертника на сході Афганістану були вбиті троє військових, які були членами місії НАТО "Рішуча підтримка", напад стався під час патрулювання. Крім того, в результаті вибуху був також поранений ще один член місії і двоє афганських військових.

Як повідомляло агентство раніше, в результаті авіаудару на півночі Афганістану загинули 14 людей, серед яких були жінки і діти.