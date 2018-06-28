Боевики за сутки обстреливали украинских военных 32 раза, - ООС

Вследствие обстрелов трое наших бойцов были убиты и трое ранены

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 27 июня, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов трое наших бойцов были убиты и трое ранены, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сообщили в штабе.

В частности, на Луганском направлении ночью в районе населенного пункта Крымское боевики открыли вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На Донецком направлении боевые действия активизировались и боевики применяли преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксировано огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Пивденного, Опросного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки наибольшее количество обстрелов было на Мариупольском направлении - боевики применили ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты.

"Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутове, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино. Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе на протяжении 27 июня 2018 года погибли трое украинских военнослужащих.