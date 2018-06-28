Бойовики за добу обстрілювали українських військових 32 рази, - ООС

Внаслідок обстрілів трьох наших бійців убито і трьох поранено

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 27 червня, бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів трьох наших бійців убито і трьох поранено, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська 32 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 4 з яких - із важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомили в штабі.

Зокрема, на Луганському напрямку вночі в районі населеного пункту Кримське бойовики відкрили вів вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив чергову провокацію, застосувавши стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку бойові дії активізувались і бойовики застосовували переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки.

Минулої доби найбільшої кількості обстрілів було на Маріупольського напрямку – бойовики застосували ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети.

"Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине. Внаслідок активних бойових дій троє наших захисників загинули і трьох поранено", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж 27 червня 2018 року загинуло троє українських військовослужбовців.