Боевики за сутки девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинских военных неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе населенного пункта Водяное. Противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

За минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня.

Напомним, на этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.