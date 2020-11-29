Бойовики за добу дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати українських військових неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. Противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА із перетином лінії розмежування.

Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою.

За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Нагадаємо, на цьому тижні на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.