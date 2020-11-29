ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики за добу дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати українських військових неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. Противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА із перетином лінії розмежування.

Популярні новини

Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою.

За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Нагадаємо, на цьому тижні на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас