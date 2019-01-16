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Бойовики за добу 5 разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 07:22
Бойовики за добу 5 разів порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Окупанти обстріляли українських військових з мінометів і гранатометів

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 15 січня 2019, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що противник провів обстріл в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" з мінометів калібру 120 мм.

Також були застосовані гранатомети, великокаліберні кулемети в районі населеного пункту Кримське, автоматичні гранатомети в районі селища Новоолександрівка.

"Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь в районі населеного пункту Славне та з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Гнутове. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили в прес-центрі.

Українські військові у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 15 січня, чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - додали в ООС.

Бойовики за добу 5 разів порушили перемир'я на Донбасі

Нагадаємо, 14 січня на Донбасі  російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двох поранено.

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Теми: Новини ООС
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