Боевики за сутки 36 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 7 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Потерь среди украинских военных нет.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

В течение текущих суток, 8 августа, противник дважды открывал огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино. При этом тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено, девять получили ранения.

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, по сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала на Донбассе рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или в более 200 единиц.

6 августа боевики 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, были ранены трое украинских военных.