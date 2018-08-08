Бойовики за добу 36 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) минулої доби, 7 серпня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Втрат серед українських військових немає.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного", - повідомляють у ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли із мінометів калібром 82 мм позиції ООС біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Упродовж поточної доби, 8 серпня, противник двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових біля Кримського та Широкиного. При цьому важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала на Донбасі зростання кількості важкого озброєння і військової техніки у 8,5 разів або у понад 200 одиниць.

6 серпня бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС, було поранено трьох українських військових.