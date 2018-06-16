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Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 07:27
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Никто из украинских военных 15 июня не пострадал

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики за прошедшие сутки 36 раз нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что на Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно снизилась, однако противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

На Дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения ОС сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

"На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям", - говорится в сообщении.

Частичного обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское, однако защитники Мариуполя надежно удерживали позиции.

По данным разведки, один боевик уничтожен и один ранен.

 

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Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 15 июня 2018 г.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение суток 14 июня 2018 года ликвидированы 12 боевиков.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС, Донбасс, обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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