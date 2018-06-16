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Бойовики за добу 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 07:27
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ніхто з українських військових 15 червня не постраждав

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) бойовики минулої доби 36 разів порушували режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомив штаб ООC у Facebook.

Зазначається, що на Луганському напрямку інтенсивність боїв порівняно з попередньою добою значно зменшилась, однак противник знову зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

На Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи ОС зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику та подавили його вогневі точки.

"На Донецькому напрямку ворог безуспішно проявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка. Наші захисники адекватним вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій", - йдеться у повідомленні.

Часткового загострилася ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське, однак захисники Маріуполя надійно утримували позиції.

За даними розвідки, одного бойовика було знищено та одного поранено.

 

Зведення прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 16 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом доби 14 червня 2018 року ліквідовано 12 бойовиків.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС, Донбас, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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