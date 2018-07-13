Боевики за сутки 24 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб

Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) боевики за сутки 24 раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.

"12 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении боевики 8 раз обстреляли позиции ООС в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, а также из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме этого боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня на Мариупольском направлении.

В результате обстрелов боевиков трое украинских военнослужащих получили ранения.

На Луганском и Горловском направлениях было тихо.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции ООС российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 12 июля, 24 раза нарушали режим прекращения огня, причем дважды - из тяжелого вооружения, ранены трое украинских военных.