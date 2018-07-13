Бойовики за добу 24 рази порушували режим припинення вогню, - штаб

Внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення

В районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) бойовики за добу 24 рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.

"12 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бойовики на Донецькому напрямку 8 разів обстріляли позиції ООС у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, а також зі станкового протитанкового гранатомету.

Крім цього бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню на Маріупольському напрямку.

Внаслідок обстрілів бойовиків троє українських військовослужбовців отримали поранення.

На Луганському та Горлівському напрямках було тихо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції ООС російські окупаційні війська за минулу добу, 12 липня, 24 рази порушували режим припинення вогню, причому двічі - із важкого озброєння, поранено трьох українських військових.