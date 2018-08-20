Боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных, тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Потерь среди украинских военных нет.

"Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного, Зайцевого, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток, 20 августа, боевики из гранатометов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, на Донбассе 19 августа с 08:00 до 18:00 боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.