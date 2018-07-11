Боевики за сутки 20 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе
Потерь среди украинских военных нет
Боевики за прошедшие сутки, 10 июля, 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.
Как сообщают в пресс-центре, на Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.
Также сообщается, что на Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия беспокоил защитников Авдеевки и Опытного.
На Мариупольском направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, 14 раз прицельно провоцировали украинских военнослужащих на ответный огонь.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе за день, 10 июля, 4 раза обстреливали позиции украинских военных на Мариупольском направлении.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, 10 июля на Донбассе погиб украинский военный Владимир Лужецкий, родом из Львовской области.