Бойовики за день 4 рази обстрілювали сили ООС на Маріупольському напрямку, - штаб

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 18:29
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Обстріли велися у районах Лебединського, Широкиного та Водяного

Бойовики на Донбасі за день 4 рази обстрілювали позиції сил операції об'єднаних сил (ООС) на Маріупольському напрямку. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Так, у штабі повідомили, що сьогодні, 10 липня 2018 року, у період з 7 години ранку до 18 години вечора на Донбасі було зафіксовано 4 обстріли на  Маріупольському напрямку.

Бойовики відкривали вогонь по українським позиціям із гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Обстріли велися в районах Широкиного, Лебединського та Водяного.

"Втрат особового складу об’єднаних сил немає", - зазначають у штабі.

Бойовики за день 4 рази обстрілювали сили ООС на Маріупольському напрямку, - штаб

Нагадаємо, раніше у прес-службі Львівської облдержадміністрації заявляли, що сьогодні на Донбасі загинув український військовий Володимир Лужецький, який родом з Львівської області.

Бойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штаб На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Темы: Новини ООС    Теги:  Донбас,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС