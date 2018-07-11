Бойовики за добу 20 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
Втрат серед українських військових немає
Бойовики за минулу добу, 10 липня, 20 разів відкривали вогонь по позиціям операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.
Як повідомляють у прес-центрі, на Луганському, Попаснянському та Свідлодарському напрямках бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових у районі населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське.
Також повідомляється, що на Донецькому напрямку ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї турбував захисників Авдіївки та Опитного.
На Маріупольському напрямку бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 14 разів прицільно провокували українських військовослужбовців на вогонь у відповідь.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
За даними розвідки в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі за день, 10 липня, 4 рази обстрілювали позиції українських військових на Маріупольському напрямку.
Окрім того, як повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації, 10 липня на Донбасі загинув український військовий Володимир Лужецький, який родом з Львівської області.