Бойовики за добу 16 разів порушили перемир'я на Донбасі

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Зафіксовано використання озброєння, забороненого Мінськими угодами

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 19 січня 2019, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню та застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що поблизу селища Широкине бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Піски бойовики вели обстріл з гранатометів. Також бойовики двічі вели вогонь поблизу міста Мар’їнка зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Лебединське бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Поряд з селищем Павлопіль бойовики тричі відкривали вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також бойовики поблизу населеного пункту Красногорівка двічі відкривали вогонь з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, а також з мінометів калібру 120 мм. В районі селища Водяне бойовики вели обстріл з великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомили в прес-центрі ООС.

За поточну добу окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських військових в районі Гнутового з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 січня, бойовики дев'ять разів порушили перемир'я. Було також зафіксовано вогонь по українських захисниках з мінометів калібру 82 мм поблизу селищ Піски та Водяне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка та селища Чермалик.