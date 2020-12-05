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Боевики за субботу пять раз нарушили перемирие на Донбассе

Донбасс, Суббота 05 декабря 2020 18:42
Боевики за субботу пять раз нарушили перемирие на Донбассе
Фото: украинские военные в зоне ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Пророссийские боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе в субботу, 5 декабря. Потерь и пострадавших среди солдат нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Обстрелы произошли из гранатометов и стрелецкого оружия возле населенного пункта Шумы, из противотанкового ракетного комплекса возле Водяного, из подствольного гранатомета, стрелецкого оружия и снайперского оружия возле Авдеевки. Снайперское оружие применялось также и возле Марьинки. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что боевики нарушили "режим тишины" в районе Водяного, в связи чем Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что в течение трех лет благодаря финансированию правительства США на Донбассе были разминированы более 1,6 млн квадратных метров. Украина стала одной из наиболее пострадавших от заминирования стран мира.

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