Боевики стреляли из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что осуществляли обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия;

возле Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия;

в районе Гнутового - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" стреляли на окраине Новотошковкого, а также неподалеку Новолуганського, Хутора Свободного, Крымского, Троицкого, Железного, Новгородского.

"Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе рост количества нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 3 ноября на Донбассе получил ранения украинский военный.