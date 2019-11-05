Боевики стреляли из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе

Ни один украинский военный в понедельник не пострадал
На Донбассе за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что осуществляли обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" стреляли на окраине Новотошковкого, а также неподалеку Новолуганського, Хутора Свободного, Крымского, Троицкого, Железного, Новгородского.
"Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе рост количества нарушений режима прекращения огня.
РБК-Украина писало, что 3 ноября на Донбассе получил ранения украинский военный.