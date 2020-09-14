Боевики снова стреляли на Донбассе, а Израиль возвращает жесткий карантин: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Боевики стреляли из гранатометов на Донбассе, в Беларуси продолжаются протесты, Израиль возвращает жесткий карантин. Подробнее о том, что произошло на выходных, 12-13 сентября, - в материале РБК-Украина

Боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки

На Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщает пресс-центр штабе ООС.

Неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону позиций ВСУ зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Марш героев", военная техника и задержания: в Беларуси продолжаются протесты

В Беларуси продолжаются акции протеста из-за фальсификации президентских выборов. В воскресенье, 13 сентября, в Минске задержано более 400 участников акций протеста.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МВД. Также правоохранители подтвердили факт предупредительного выстрела в воздух со стороны силовиков.

Подробнее о том, что происходит в стране 13 сентября, читайте в материале РБК-Украина.

Фокин отказался прийти на заседание комитета Рады

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Фокина приглашали в Раду после его скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

Израиль возвращает жесткий карантин

Правительство Израиля возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Новые ограничения вступят в силу в пятницу, 18 сентября, с 14:00.

Как минимум на две недели будет введен запрет гражданам отходить от дома на более чем 500 метров. Также запрещено собираться на открытом воздухе в группы более чем в 20 человек, в закрытом пространстве - не более 10 человек. Пока остается под вопросом возможность проводить демонстрации.

"ВКонтакте" в Украине снова заработал

Социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине, на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что посещения сайта возможно без ограничений со смартфонов. Разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

"Пользуйтесь VK, как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении администрации социальной сети.

В Украину идут сильные дожди и осенний холод: Диденко назвала дату

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала начало "настоящей осени" и дала прогноз погоды на понедельник, 14 сентября. По данным эксперта, похолодания и даже заморозки ожидаются уже на следующих выходных. Однако в понедельник погода будет оставаться теплой и солнечной.

Синоптик сообщает, что хорошая погода в центральных областях задержится еще на несколько дней. Уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.