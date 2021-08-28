Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных

Боевики сегодня совершили очередной обстрел позиций украинских защитников на Донбассе. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня пострадали 8 военных.
Всего боевики, по состоянию на 18:00, совершили 13 обстрелов.