Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

От начала текущих суток, 1 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксирован один обстрел украинских позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, противник нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении. Боевики выпустили мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Отмечается, что украинские военные не ответили на вражескую провокацию, соблюдая условия полного прекращения огня.

"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 1 января 2019

Напомним, что в течение минувших суток, 31 декабря, противник 4 раза совершил обстрел позиций военнослужащих из подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов 2 военных получили ранения.