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Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 13:25
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

Від початку поточної доби, 1 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано один обстріл українських позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, противник порушив режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Бойовики випустили міну 82-го калібру по позиціям підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

Зазначається, що українські військові не відповіли на ворожу провокацію, дотримуючись умов повного припинення вогню.

"Втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, ситуація повністю контрольована нашими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донбасі станом на 1 січня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 1 січня 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 31 грудня, противник 4 рази здійснив обстріл позицій військовослужбовців з підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів 2 військових отримали поранення.

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