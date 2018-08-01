Бойовики зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - ООС

Новини Надзвичайні події 01.08.2018 - 18:43
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Втрат на Донбасі серед українських військових немає

Бойовики на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 1 серпня, зірвали розведення сил та засобів біля Станиці Луганської. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Зокрема, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських військ. Таким чином  рішення Тристоронньої контактної групи щодо виконання розведення сторін було зірвано.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося", - додали в прес-центрі.

Зазначили, що прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали у бік позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Мар’їнка.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - зазначено в повідомленні.

Бойовики зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - ООС

Нагадаємо, у середу, 1 серпня, українські військові зазначили, що передали міжнародним організаціям факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків.

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Темы: Новини ООС    Теги:  Станица Луганская,  перемирие,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС