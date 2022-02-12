Боевики скидывали мины и обстреливали позиции украинских военных: один боец ранен

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского они дважды открывал огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.
В районе Песков враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Стрелковое оружие оккупанты использовали и в районе Водяного.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.
Также зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня по состоянию на сегодняшнее утро, 12 февраля. В районе Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В штабе ООС уточняют, что украинские защитники вели ответный огонь по оккупантам, не применяя вооружения, запрещенного "Минском".
Напомним, что 10 февраля боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Они сбрасывали мины с беспилотников и применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.