Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Зайцево. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

При этом вблизи Невельского российские наемники открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Также неподалеку Новотошковского боевики вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Кроме того, в направлении населенного пункта Пески оккупанты трижды совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.