Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У п'ятницю, 9 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Зайцеве. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
При цьому поблизу Невельського російські найманці відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Також неподалік Новотошківського бойовики вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
Крім того, в напрямку населеного пункту Піски окупанти тричі здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
"Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.