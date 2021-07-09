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Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 9 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Зайцеве. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

При цьому поблизу Невельського російські найманці відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Також неподалік Новотошківського бойовики вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Крім того, в напрямку населеного пункту Піски окупанти тричі здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.

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