ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 09 липня 2021 17:46
Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз порушили перемир'я (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 9 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Зайцеве. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

При цьому поблизу Невельського російські найманці відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Також неподалік Новотошківського бойовики вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Крім того, в напрямку населеного пункту Піски окупанти тричі здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі