Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У п'ятницю, 9 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Зайцеве. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

При цьому поблизу Невельського російські найманці відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Також неподалік Новотошківського бойовики вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Крім того, в напрямку населеного пункту Піски окупанти тричі здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.