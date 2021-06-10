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Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, ранен военный

Автор: РБК-Украина

В четверг, 10 июня, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения режима огня на Донбассе. В результате вражеских действий украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Шумов. Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Новгородское боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Причепиловка российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Водяного. Боевики дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А вблизи Старогнатовки российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, боевики трижды обстреливали украинские позиции. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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