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Боевики шесть раз за день не пропустили ОБСЕ через свои блокпосты на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они не пропускали патруль миссии через свои блокпосты на оккупированной территории, при этом в некоторых случаях причину запрета не назвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ за 22 июля.

По информации ОБСЕ, боевики 6 раз не пропустили патруль через блокпосты и 1 раз задержали наблюдателей. При этом мотивировали свои действия оккупанты "проведением учений", а в некоторых случаях причину вообще не назвали.

На блокпосте возле Александровского член вооруженных формирований запретил патрулю проезд в сторону Маркино, сославшись на "проведение учений в данном районе". При этом наблюдатели ОБСЕ видели, как блокпост пересекали гражданские лица и автомобили.

В Новоазовске на блокпосте 2 явно вооруженных члена вооруженных формирований запретили патрулю проезд в населенный пункт, не озвучив причин. Хотя наблюдатели видели, как блокпост пересекали гражданские лица и
автомобили.

В районе Щербака 2 явно вооруженных члена вооруженных формирований запретили патрулю проезд в Ковское, сославшись на "проведение учений в данном районе". Находясь на блокпосте, наблюдатели видели, как его пересекали гражданские лица и автомобили.

Возле Приморского явно вооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю проезд на запад в Набережное, не называя на то причин. При этом наблюдатели видели, что для других лиц и автомобилей движение не ограничивали.

В районе Шевченко произошла та же история - вооруженный боевик запретил патрулю проезд в Николаевку. Сослался на "проведение разминирования и инженерных работ", при этом других пешеходов и транспорт этот запрет не коснулся.

А на блокпосте около Новоазовска 2 явно вооруженных члена вооруженных
формирований пропустили патруль в направлении границы с Российской Федерацией только после 20-минутной задержки.

Напомним, что на Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном устройстве. Он получил осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе используют беспилотники, чтоб расследовать позиции ООС и корректировать артиллерийские обстрелы.

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Донбасс