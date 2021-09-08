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Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе: ранен украинский военный

Автор: Артур Родивилов

Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям военных 7 сентября. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, боевики закладывают мины возле линии соприкосновения на Донбассе.

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ДонбассООС