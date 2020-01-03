Боевики сегодня дважды нарушили "тишину" на Донбассе

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Сегодня, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня боевики в районе проведения операции Объединенных сил около получаса обстреливали украинские позиции возле Новолуганского.

Напомним, на Донбассе 2 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.