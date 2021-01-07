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Боевики на Рождество пять раз обстреливали военных на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 17:00 четверга, 7 января, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинских военных обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Под вражеские обстрелы попали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка. В результате обстрелов подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 4 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.

Напомним, вчера российско-оккупационные силы 5 раз обстреливали украинских военных на Донбассе. Военнослужащие Объединенных сил в результате обстрелов не пострадали.

Добавим, на днях в оккупированном Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей так называемой "ЛНР".

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