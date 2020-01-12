Боевики разместили зенитную установку возле Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала, что российские вооруженные формирования разместили зенитную установку ЗУ-23 южнее краю участка разведения сил возле Станицы Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.

Отмечается, что 9 января за пределами участка разведения БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на расстоянии около 150 метров на юг от юго-восточного края участка разведения.

Наблюдатели видели 7 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными пов'связями с надписью "СЦКК") между новой секцией моста и блокпостом вооруженных формирований южнее моста.

В миссии ОБСЕ также сообщили, 7 января миссия видела 6 членов российских вооруженных формирований с нарукавными пов'связями с надписью "СЦКК" на южном краю участка разведения в районе н. п. Золотое.

Напомним, СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала нарушения со стороны российских незаконных вооруженных формирований относительно отвода тяжелого вооружения.

Ранее миссия ОБСЕ обвинила украинских военных в нарушении договоренностей об отводе вооружений на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали присутствие на линии разграничения украинских зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса". Однако в штабе ООС заявили, что ЗРК не подпадает под условия отвода.