Боевики разместили танки на Донбассе с нарушением договоренностей, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о нарушениях договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в ежедневном отчете ОБСЕ от 2 марта говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) зафиксировано размещение 18 танков неустановленного типа, что нарушает договоренности о линии отвода.

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности", - сообщили в штабе.

Напомним, 2 марта в зоне ООС на Донбассе ранения получили пять украинских военных. Всего боевики 13 раз нарушили тишину из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Также РБК-Украина писало, что 2 марта боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе. В частности, в результате обстрела Красногоровки ранение получил мирный житель.