Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений ООС нет

В течение текущих суток, 13 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 6 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Павлополь и Пески.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

Кроме того, украинские военнослужащие дали адекватный ответ на вражеские обстрелы. Потери противника сейчас уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Под обстрелы попали военные, которые находились в районе Авдеевки и Песков.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки, 12 апреля, вследствие усиленных обстрелов со стороны боевиков погиб один военный с состава операции Объединенных сил и еще двое получили ранения.